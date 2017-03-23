Уральские журналисты составили «четкий» словарь для посетителей ЧМ-2018

Уральское информагентство Ura.ru подготовило словарь в помощь иностранным туристам, которые намерены приехать в Екатеринбург в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году. Разговорник появился на сайте агентства.

Журналисты назвали словарь «уралмашевско-английским». За его основу взяли распространенные выражения местного района «Уралмаш», который в 1990-е годы называли криминальным центром Урала (там обитала организованная преступная группировка «Уралмаш»).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил екатеринбургским специалистам, которые в 2018 году будут задействованы во время проведения игр чемпионата мира по футболу, выучить английский язык, указывает издание. Разработанный Ura.ru словарь может пригодиться на случай, если зарубежные болельщики столкнутся не с чиновниками и волонтерами, а с обычными местными жителями, шутят журналисты.

В середине февраля американский портал BuzzFeed попытался перевести своим читателям некоторые матерные русские выражения. Журналисты также пояснили, при каких обстоятельствах эти фразы обычно используются.

Русскоязычные читатели раскритиковали ресурс за неточности в описании ситуаций, к которым подходят выражения. Некоторые удивились, что некоторые фразы, которые издание выдало за распространенные, они видят впервые.