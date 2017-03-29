Минэкономразвития предложило объявить 2018 год годом предпринимательства

Минэкономразвития хочет объявить 2018 год годом предпринимательства. В качестве «подарков» предлагается списание с предприятий задолженности по налогам и страховым взносам, объявление амнистии по экономическим преступлениям, прощение «самостроя» и бессрочные надзорные каникулы для малого бизнеса. Об инициативе ведомства сообщает «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что аналогичный законопроект был разработан министерством два года назад. Годом предпринимательства хотели объявить 2017 год, но «победила» экология. И вот ведомство решило вернуться к этой идее. Впрочем, документ, как и два года назад, не согласован с другими ведомствами — в частности, в Федеральной налоговой службе (ФНС) о планах списания бизнесу задолженности ничего не известно.

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В Минэкономики утверждают, что на данном этапе в межведомственных согласованиях нет необходимости. Эта станет актуальным после того, как выйдет указ президента, поручающий правительству сформировать оргкомитет. Для принятия решения по году предпринимательства есть еще шесть месяцев, «план же можно сверстать и согласовать за два-три месяца».

В конце февраля 2017 года с инициативой объявить амнистию для бизнесменов, осужденных либо находящихся под следствием по обвинению в мошенничестве выступил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова России в этом году может быть. Повод — трехлетняя годовщина возвращения Крыма и Севастополя в состав России.

В свою очередь Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов в начале марта нашел для объявления новой экономической амнистии не менее значимое историческое событие. «К 100-летию Великой Октябрьской революции предлагаем провести амнистию с учетом сегодняшней напряженной ситуации тех, кто привлечен к уголовной ответственности по "предпринимательской" и экономическим статьям Уголовного кодекса»,— заявил он.

