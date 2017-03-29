Эксперты оценили новое приложение «Метро Москвы»

С 19 февраля в Москве запустилось приложение «Метро Москвы», позволяющее планировать поездки на метро, Московском центральном кольце (МЦК), наземном городском транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. «Лента.ру» выяснила, что думают о сервисе российские и западные эксперты.

По мнению председателя «Союза пассажиров» Кирилла Янкова, появление официального приложения правительства Москвы напрашивалось уже давно. «Без него жители столицы вынуждены были пользоваться различными сторонними сервисами, но их функции были разрознены, а интерфейс — не всегда удобен», — сказал Янков. По его словам, «Метро Москвы», по сути, дублирует их самые полезные функции и работает весьма неплохо, особенно в плане навигации в метрополитене. «Есть и весьма полезные уникальные опции. Например, отображение времени открытия и закрытия станций», — считает Кирилл Янков.

«Мне очень нравится новое мобильное приложение. Во-первых, у него отличный дизайн. Во-вторых, классно, что есть фотографии станций и история каждой из них — это действительно интересная опция. А еще очень очень классно, что в сервис встроено видео с переходом со станций метро на МЦК», — отметил управляющий директор Центра стратегического исследования рельсового транспорта при Имперском колледже Лондона Ричард Андерсон. «Правда, когда я впервые выбирал новый маршрут, у меня возникли некоторые сложности с расчетом стоимости поездки, но думаю, что после того, как я единожды разобрался в этой системе, больше проблем не возникнет. Если я правильно понял, то когда используешь карту города, кажется, что система дает выбрать любой адрес в России, что может мешать, так как количество маршрутов все же ограничено», — говорит Андерсон. И отмечает при этом, что, возможно, в будущем было бы полезно добавить чуть больше информации об интервалах движения поездов.

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В свою очередь первый заместитель руководителя столичного Департамента транспорта Гамид Булатов сказал «Ленте.ру», что его подразделение открыто для всех комментариев пользователей и учитывает их при каждом обновлении приложения «Метро Москвы». «В начале лета планируем выпустить новую версию, в которой появятся новые функции», — рассказал он. «Например, добавим “избранные маршруты“. Приложение запомнит и сохранит наиболее часто используемые направления, и их не придется вводить заново», — анонсировал Булатов. «А к концу года в рамках таких часто используемых маршрутов мы добавим информацию о достопримечательностях — театрах, музеях, парках, которые расположены по маршруту следования. Кстати, сам список достопримечательностей мы тоже постоянно расширяем, в том числе анализируя запросы наших пользователей», — рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта.

Кроме того, отметил Булатов, уже летом пассажиры общественного транспорта Москвы смогут найти в приложении информацию о том, на каких станциях метро размещены различные сервисы, например, зарядки для гаджетов, а также на каких линиях курсируют именные поезда, которых в метро уже порядка двадцати.

По его словам, в выходящей летом версии появится и информация к Кубку конфедераций — расписание матчей, правила проезда болельщиков и информация о командах участниках турнира.

«Если говорить о планах по развитию приложения до конца года, то мы добавим расписание и график работы наземного транспорта в реальном времени. Кроме того, в режиме онлайн пассажиры смогут видеть передвижение поездов МЦК, а также загрузку вагонов метро и МЦК», — рассказал Булатов. «Мы уверены, что приложение будет пользоваться популярностью среди наших пассажиров, ведь сейчас его уже используют 270 тысяч человек, за неделю выстраивающих более 300 тысяч маршрутов. Наиболее популярные опции приложения — построение маршрута в метро и МЦК, а также общего маршрута по городу. Справочником же пользуются порядка 210 тысяч раз в неделю», — подчеркнул он.