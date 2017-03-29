Бывший СССР
 

Одесская активистка предложила пересчитать в магазинах все товары из России

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Активистка Евромайдана Алена Балаба предложила провести в Одессе акцию по выявлению товаров российского производства. Об этом в среду, 29 марта, она сообщила на своей странице в Facebook.

«Увидел российский товар на прилавке — сфоткал и выложил в Facebook с подписью, где зафиксировано — в каком магазине, адрес, дата, время», — написала Балаба. Она предположила, что продукция из России составляет значительную часть импорта в одесской торговой сети. «Посмотрим, сколько всего соберется. Ради интереса», — отметила активистка.

17 марта Балаба написала в Facebook, что вслед за экономической блокадой Донбасса необходимо блокировать непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику.

Весной 2015 года активистка сожгла георгиевские ленточки в Вечном огне у памятника Неизвестному матросу в Одессе. «Сделала это потому, что это притянутый за уши символ, а не "лента победы", придуманная недалекими московскими пиарщиками», — заявляла она.

Крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками движения «Антимайдан») и активистами Евромайдана произошли в Одессе 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков погибли 48 человек, свыше 200 пострадали.

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