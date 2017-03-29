Угроза цунами объявлена на Камчатке

На Камчатке объявлена угроза цунами из-за землетрясения, произошедшего в Беринговом море. Об этом в среду, 29 марта, сообщили РИА Новости в секторе «Петропавловск-цунами» Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

«Мы объявили угрозу цунами, основываясь на сейсмических данных. В зоне возможного поражения находятся Усть-Камчатский район и село Никольское Алеутского района. Вместе с тем океанологи пока угрозу не подтверждают», — сказал собеседник агентства.

В то же время на сайте главного управления МЧС России по Камчатскому краю говорится об отсутствии угрозы цунами. Оперативные группы спасателей и пожарных Усть-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона обследуют здания.

Было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 6,7. Эпицентр находился на расстоянии 85 километров северо-восточнее поселка Крутоберегово Усть-Камчатского района и в более чем 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Толчки силой до пяти баллов ощущались в ближайших населенных пунктах.

Как сообщил ТАСС министр спецпрограмм Камчатского края Сергей Хабаров, жертв и разрушений в населенных пунктах Камчатки нет. «Проводим проверку. Оперативные группы выехали для осмотра зданий и сооружений», — сказал он. По словам чиновника, пока звонков от населения не поступало.