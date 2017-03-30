Двухлетняя австралийка случайно сфотографировалась с ядовитой змеей

В австралийском штате Виктория женщина фотографировала свою двухлетнюю дочь, когда увидела, что в двух метрах от ребенка ползет большая змея. Об этом пишет Daily Mail.

Бианка Дикенсон (Bianca Dickinson) заметила, что около ее дочери Молли, которая позировала для съемки, находится сетчатая коричневая змея. Сначала женщина не увидела рептилию, которая ползла по полю, засеянному рожью. Разглядев ядовитое животное австралийка замерла на месте, чтобы не привлечь внимание к девочке, которая также не двигалась, думая, что ее фотографируют.

Когда змея скрылась из виду, Дикенсон увела Молли в сторону. Рассматривая сделанные фотографии, женщина обнаружила, что во время съемки рептилия находилась рядом с девочкой. «Этот кадр до сих пор доводит меня до сердечного приступа», — сказала мать ребенка.

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