Акт о независимости Литвы нашли в архиве МИД Германии

Оригинал акта о независимости Литвы был найден в архиве Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на профессора университета имени Витаутаса Людаса Мажилиса.

Акт в политическом архиве германского МИД хранился в группе дел, объединенных под названием «Будущее балтийских провинций: Литва». Мажилис сообщил, что также был обнаружен еще один акт о независимости республики — от 11 декабря 1917 года, в нем говорилось о тесном союзе между Литвой и Германией.

«В этом документе выражается идея 100-летней давности о том, что Литва — это самостоятельное и независимое государство», — приводит слова профессора РИА Новости.

Акт о независимости Литвы был составлен в 1918 году в Вильнюсе самопровозглашенным органом власти — Литовской Тарибой. В тот момент территория, на которой позднее появилась республика, была оккупирована немецкими войсками. До 1940-го документ хранился в президентском дворце в Каунасе. Однако в том же году, когда Литва вошла в состав СССР в качестве Литовской советской социалистической республики, акт исчез и сведений о его местонахождении не поступало.