Пытавшегося подкупить сотрудника ФСБ китайца осудили на шесть лет и оштрафовали

Ленинский районный суд Перми приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима 44-летнего гражданина Китая, пытавшегося за 600 тысяч подкупить сотрудника ФСБ. Об этом в четверг, 30 марта, сообщила прокуратура Пермского края.

Китаец был признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Суд также оштрафовал иностранца на 24 миллиона рублей, отмечается в сообщении ведомства.

Сумма взятки конфискована в доход государства.

Судом установлено, что в ноябре 2016 года миграционная служба приняла решение о депортации иностранца и закрытии ему въезда в Российскую Федерацию на три года. Не желая возвращаться на родину, китаец решил заплатить деньги сотруднику регионального управления ФСБ, чтобы тот удалил информацию о закрытии ему въезда в Россию из информационных центров МВД России. Офицер сообщил о намерениях иностранца правоохранительным органам, и те задержали нарушителя при передаче денег.