Семья убитого в Париже китайца попросила соотечественников прекратить погромы

Семья гражданина КНР, убитого полицейскими в Париже, попросила соотечественников прекратить погромы во французской столице. Об этом сообщает BBC News.

«Мы знаем, что этот инцидент вызвал некоторые волнения. Семья погибшего хотела бы, чтобы эта пресс-конференция дала старт примирению», — пояснил представитель потерпевшей стороны.

Столкновения между полицией и бунтующими представителями китайской диаспоры продолжались два дня — 28 и 29 марта. Бунтовщики поджигали машины и требовали привлечь стражей порядка к ответу: по версии манифестантов, те ни за что убили китайца, вторгшись к нему в дом. Сами патрульные утверждают, что мужчина пытался ударить одного из них ножницами в горло.