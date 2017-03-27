Парижский полицейский застрелил злоумышленника с ножницами

В Париже патрульный полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножницами на его напарника. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел вечером 26 марта. Сотрудники правоохранительных органов, находившиеся на одной из улиц французской столицы, услышали громкие крики, раздававшиеся в одной из квартир. Стражи порядка поднялись наверх и выбили дверь в помещение. К ним навстречу выскочил 50-летний мужчина, в руках у которого были ножницы. Он ударил одного из полицейских в бок. После этого напарник пострадавшего выхватил пистолет и выстрелил в злоумышленника.

В результате полученного ранения нападавший скончался. Как сообщил комиссар окружной полиции, применение оружия полицейским было признано правомерным: он действовал в рамках необходимой самообороны.

По данным правоохранительных органов, убитый был алкоголиком и несколько раз попадал в поле зрения полиции из-за мелких правонарушений.

3 февраля вооруженный мачете мужчина с криками «Аллах Акбар» набросился на военный патруль, охранявший порядок около музея. Военнослужащие открыли по нему огонь. Нападавший получил ранение в живот и был доставлен в больницу, где его прооперировали. Легкие ранения также получил один военный.