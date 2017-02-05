Атаковавший военный патруль у Лувра мужчина отказался от дачи показаний

Напавший на военный патруль у Лувра в центре Парижа мужчина отказался от дачи показаний в ходе первого допроса, проходившего утром в воскресенье, 5 февраля. Об этом сообщает издание 20 minutes со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается на сайте французской редакции интернет-издания Huffington Post, задержанный будет повторно допрошен позднее в воскресенье.

Нападение возле Лувра было совершено утром 3 февраля. Вооруженный мачете мужчина с криками «Аллах Акбар» набросился на военный патруль, охранявший порядок около музея. В ответ военнослужащие открыли по нему огонь. Он получил ранение в живот и был доставлен в больницу, где его прооперировали. Легкие ранения также получил один военный.

Нападавшим оказался 29-летний уроженец Египта. После того как угроза его жизни миновала, мужчина был формально переведен в статус задержанного.

Глава парижской полиции Мишель Кадо полагает, что отдельные реплики нападавшего наводят на мысли о том, что он намеревался совершить теракт.