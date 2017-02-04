СМИ назвали имя напавшего на военный патруль у Лувра

Нападение на военный патруль у Лувра в центре Парижа совершил 29-летний выходец из Египта Абдулла Реда аль-Хамами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

Аль-Хамами, по информации агентства, является уроженцем мухафазы (провинции) Дакахлия, расположенной к северо-востоку от столицы страны Каира. МВД Египта уже получило подтверждение из посольства в Париже, что нападавший был египтянином.

Ранее стало известно, что он въехал на территорию Франции в конце января этого года.

Утром 3 февраля вооруженный мачете мужчина, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг парижского музея. В ответ военнослужащие открыли по нападавшему огонь. Он получил ранения и был доставлен в больницу. Легкие ранения получил один из военных, он был также госпитализирован.

По словам главы парижской полиции Мишеля Кадо, отдельные реплики нападавшего позволяют предположить, что он намеревался осуществить теракт.