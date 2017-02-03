СМИ сообщили подробности о личности напавшего на военный патруль у Лувра

Мужчина, совершивший утром 3 февраля нападение на военный патруль у Лувра в центре Парижа, является выходцем из Египта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Отмечается, что он въехал на территорию Франции в конце января этого года.

Утром вооруженный мачете мужчина, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг парижского музея. В ответ военнослужащие открыли по нападавшему огонь. Он получил ранения и был доставлен в больницу. Легкие ранения получил один из военных, он был также госпитализирован.

По словам главы парижской полиции Мишеля Кадо, отдельные реплики нападавшего позволяют предположить, что он намеревался осуществить теракт.