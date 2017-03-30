Крупнейшая партия ЕС обвинила Россию в войне против либеральных ценностей

Крупнейшая политическая сила ЕС — Европейская народная партия (ЕНП) — приняла резолюцию по итогам двухдневного съезда, проходившего на Мальте. В документе, опубликованном на сайте ЕНП, говорится о «необъявленной войне», которую Россия якобы ведет против либеральных ценностей Запада.

«Российская пропаганда, кампании дезинформации и продолжающаяся поддержка антиевропейских политических сил подрывают европейский проект, трансатлантическое сотрудничество и западные демократии в целом — в плане либеральных ценностей, политической независимости и суверенитета», — указано в резолюции.

Ее авторы также утверждают, что киберугроза, исходящая от Москвы, «намного превышает китайскую». В тексте отмечается, что такие действия, как «искажение фактов, стимулирование недоверия к демократическому процессу и даже вмешательство в выборы», являются абсолютно неприемлемыми.

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«Евросоюз должен разработать эффективную и детальную стратегию немедленного и решительного противодействия российской информационной войне (...). Чем скорее ЕС примирится с реальностью, с тем, что Кремль участвует в необъявленной войне против либеральных ценностей, лежащих в основе мира и процветания Европы, тем скорее он сможет найти правильные политические ответы», — говорится в документе.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборные политические процессы. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовкой которого занимались ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности. В ней утверждается, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию с целью опорочить кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее конкурента Дональда Трампа.

26 марта член комитета разведки сената США Марк Уорнер (Mark Warner) заявил, что Россия собирается действовать аналогичным образом и во время выборов в Германии и Франции, сообщал NBC.

В Москве все обвинения во вмешательстве в предвыборные процессы в других странах отвергают. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналу The National Interest заявлял, что «нет никаких доказательств того, что Россия была как-то вовлечена в происходящее в США, Германии, Франции или Соединенном Королевстве».