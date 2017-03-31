В самой большой семье Великобритании родится 20-й ребенок

Супруги из британского города Хейшем сообщили на своей странице в соцсети Facebook, что у них родится 20-й ребенок. СМИ, в частности Metro, называют их семью «самой многочисленной в стране».

41-летняя Сью и 46-летний Ноэль Рэдфорды опубликовали снимок, на котором подсчитали количество девочек и мальчиков в их семье, после чего сообщили о появлении на свет еще одного ребенка в будущем. Также они прикрепили фото с УЗИ. Роды ожидаются в сентябре.

Запись, опубликованная 29 марта на Facebook, набрала более 32 тысяч лайков и десятки поздравительных комментариев. Всего за обновлениями на страницей семьи следят около 250 тысяч человек. Также британцы ведут страницу в Instagram. На нее подписаны более 20 тысяч человек.

Yummy ice cream 🍦 😋😋#wallings A post shared by sue (@theradfordfamily) on Mar 12, 2017 at 6:04am PDT

This was my birthday present from Phoebe much needed sleep bless her she knew it was mummy's birthday 😍 A post shared by sue (@theradfordfamily) on Mar 22, 2017 at 4:37am PDT

Впервые женщина забеременела в 14-летнем возрасте. Тогда молодые люди решили оставить ребенка, руководствуясь тем, что их самих в свое время отдали на усыновление. Отмечается, что семья живет на доход от пекарни, которой владеет Ноэль Рэдфорд. Они еженедельно тратят на бакалейные товары около 300 фунтов стерлингов (около 400 долларов).

В июле 2016-го сообщалось, что у Рэдфордов родилась дочь Фиби, которая стала 19-м ребенком в семье. Самому старшему — 27 лет. Известно, что в 2014 году Сью потеряла ребенка на 23-й неделе беременности.

