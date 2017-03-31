Хирурги пересадили китайцу выращенное на его руке ухо

В китайском городе Сиань хирурги провели операцию по пересадке пациенту уха, которое было выращено на его руке. Об этом сообщает «Синьхуа».

По информации агентства, мужчина по фамилии Цзи (Ji) потерял ухо во время автомобильной аварии более года назад. Медики из больницы при университете в Сиане Xi'an Jiaotong University восстановили утраченный орган на его предплечье. Для этого врачи использовали реберный хрящ, а также 3D-принтер.

Операцию, которая длилась семь часов, провел пластический хирург Го Шучжун (Guo Shuzhong) вместе со своими коллегами 29 марта. Отмечается, что, несмотря на тяжесть вмешательства, оно прошло успешно, состояние пациента стабильно. Как ожидается, орган станет полностью функционален в течение двух недель.

В ноябре 2015 года стало известно, что в Нью-Йорке провели самую обширную в мире пересадку тканей лица. Пострадавшему при пожаре в 2001 году участнику добровольной пожарной дружины пересадили, в частности, нос, уши, губы и веки.