Марка Ethan K создала сумку в честь шапки Мономаха

Британская марка Ethan K выпустила несколько эксклюзивных моделей сумок специально для московского ЦУМа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 марта.

Они выполнены из кожи крокодила и аллигатора. Каждая сумка представлена в единственном экземпляре. Музой для создания сумки Alla стала fashion-директор ЦУМа Алла Вербер.

Одна из моделей выполнена в серебряном цвете, кожу для сумки красили вручную. Застежка на ней выполнена в виде ежа. Другая сумка — золотая, с короной на застежке. На ее создание дизайнеров вдохновила шапка Мономаха.

Марка Ethan K была основана в Лондоне в 2011 году выпускником Central Saint Martins Этаном Кохом. Под этим брендом выпускаются сумки ручной работы из экзотических видов кожи.

ЦУМ (сейчас расшифровывается как «Центральный Универсальный Модный») — универсальный магазин, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии сегментов люкс и премиум для мужчин, женщин и детей. Занимает историческое здание бывшего универмага Мюр и Мерилиз на углу Петровки и Театральной площади, перестроенное под магазин архитектором Романом Клейном в 80-е годы XIX века.