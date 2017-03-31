Британский министр обороны посоветовал быть бдительными в отношениях с Россией

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон призвал соблюдать предельную бдительность в отношениях с Москвой. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом, сообщает Reuters.

«Мы должны быть чрезвычайно внимательны в свете сохраняющейся тенденции вмешательства России [в дела других стран]. Речь идет и о военной активности, и о киберугрозах… Мы должны противостоять этому столько времени, сколько понадобится. Поэтому сейчас и речи не может быть о возвращении к нормальному ведению дел», — цитирует Фэллона РИА Новости.

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При этом глава британского оборонного ведомства не исключил сотрудничества с Москвой в отдельных сферах. «Мы можем взаимодействовать по определенным направлениям: избежание конфликтов там, где дело касается действий авиации, Сирия, мы можем вести переговоры по тем странам, на которые Россия имеет влияние. Но мы должны быть очень осторожны», — подчеркнул министр.

27 марта, Фэллон заявил, что Россия становится все более «самоуверенной и напористой». «Мы хотим, чтобы Москва изменила свою позицию, выполняла минские соглашения, ограничила безрассудную военную активность и прекратила дезинформацию», — сказал он.

16 февраля Фэллон обвинил Россию в попытке дестабилизировать Запад и НАТО, в том числе с помощью СМИ. По его мнению, Москва осуществляет «мягкую пропаганду» в Соединенном Королевстве через «телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства, у нее есть влияние на Великобританию».