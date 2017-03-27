Британский министр обороны упрекнул Россию в самоуверенности и напористости

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает, что Россия становится все более «самоуверенной и напористой». Такое мнение он высказал в понедельник, 27 марта, в ходе своего выступления на международной конференции по безопасности в Лондоне. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Когда речь заходит о России, мы ясно понимаем модель поведения, которая становится все более самоуверенной и напористой. Мы хотим, чтобы Москва изменила свою позицию, выполняла минские соглашения, ограничила безрассудную военную активность и прекратила дезинформацию», — заявил министр.

Фэллон отметил, что только при выполнении этих условий появится возможность улучшить отношения с Россией. «Пока же мы должны "сотрудничать, но остерегаться", как и говорила премьер-министр (Тереза Мэй — прим. «Ленты.ру»)», — добавил глава ведомства.

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16 февраля Фэллон обвинил Россию в попытке дестабилизировать Запад и НАТО, в том числе с помощью СМИ. По его мнению, Москва осуществляет «мягкую пропаганду» в Соединенном Королевстве через «телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства, у нее есть влияние на Великобританию».

27 января Тереза Мэй, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии, заявила, что Запад должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, стараясь при этом избегать конфликтов. Она выразила мнение, что Великобритания и США могут работать с Москвой по Сирии, используя правило «доверяй, но проверяй». С президентом России Владимиром Путиным: «мой совет — сотрудничать, но быть начеку», добавила она.