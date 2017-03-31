Производители ховербордов подали в суд на Дженнифер Лопес

Компания по производству ховербордов Sidekick Group Corp обвинила певицу Дженнифер Лопес в нарушении договора. На артистку подали в суд, сообщает TMZ.

Sidekick Group Corp бесплатно предоставила Лопес 42 ховерборда для ее концерта All I Have в Лас-Вегасе. Взамен певица должна была некоторое время публиковать рекламные посты для компании в Instagram и Twitter.

Представители Sidekick Group Corp утверждают, что Лопес запостила лишь одно рекламное сообщение, которое позже удалила. От певицы требуют 54 тысячи долларов за ховерборды, которые были модифицированы по запросу Лопес для ее шоу.

Дженнифер Лопес — американская актриса и исполнительница. В ее дискографии восемь студийных альбомов. Он снималась в таких фильмах, как «Свадебный переполох», «Давайте потанцуем», «Анаконда» и «Если свекровь — монстр». В 2016-м журнал Forbes назвал ее одной из самых высокооплачиваемых певиц года.