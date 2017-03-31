Лизинговая компания потребовала признать банкротом зятя Никиты Михалкова

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от российской лизинговой компании «Трансфин-М», которая требует признать банкротом бизнесмена Альберта Бакова, являющегося зятем кинорежиссера Никиты Михалкова. Информация о заявлении содержится в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 23 марта. Тогда же, как сообщает РИА Новости, «Трансфин-М» подала заявление и о банкротстве бизнес-партнера Бакова по машиностроительному концерну «Тракторные заводы» Михаила Болотина. К рассмотрению заявление пока не принято. Сумма задолженности Бакова и Болотина перед компанией-заявителем не раскрыта.

В сентябре 2016 года стало известно, что Баков вместо Болотина стал генеральным директором концерна «Тракторные заводы». Предприятия компании расположены в десяти субъектах России и за рубежом (всего около 20).

Лизинговая компания «ТрансФин-М» учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние». По итогам 2016 года совокупный размер лизингового портфеля превысил 277 миллиардов рублей. В парке компании более 58 тысяч грузовых вагонов и 131 пассажирский.

По сообщению kp.ru, 30 марта 2017 года суд отказался признать банкротом актрису Анастасию Заворотнюк. Инстанция отклонила соответствующее требование Русского ипотечного банка, которому артистка не погасила кредит.