Ведущая не выдержала рассказа героини телешоу о мишке с прахом умершего ребенка

Ведущая шоу на британском канале ITV Холли Уиллоби (Holly Willoughby) не смогла сдержать эмоций во время рассказа героини программы Мелиссы Мид (Melissa Mead). Женщина поделилась историей о своем годовалом ребенке, который скончался от сепсиса — общего заражения организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь. Фрагмент эфира публикует Daily Mail.

Мид вспоминала, как тяжело протекала болезнь малыша. Во время рассказа у ведущей слезились глаза, но она старалась сдержать эмоции. Уиллоби не выдержала и расплакалась, когда героиня сказала, что гордится тем, что малыш выбрал именно ее в качестве мамы, и призналась, что повсюду носит с собой плюшевого мишку с прахом ребенка.