Американец сделал подруге ложное предложение ради бесплатного десерта

Двое друзей из американского штата Техас подстроили в ресторане сцену предложения руки и сердца, чтобы им принесли бесплатный десерт. Об этом пишет BuzzFeed.

Во время ужина в ресторане 17-летний Алекс Нэгл (Alex Nagle) и 19-летняя Сати Домитрович (Cati Domitrovich) вели себя как влюбленная пара. Когда девушка ушла в уборную, американец сказал официантке, что собирается сделать предложение. Также он попросил сотрудницу заведения сфотографировать их в этот момент.

«Все в ресторане поверили нам и начали хлопать», — сказала Домитрович. Также девушка опубликовала снимки из заведения в своей аккаунте в Twitter. «Как далеко я готова зайти ради бесплатной еды», — указала она в подписи. Также американка сообщила, что планирует повторить розыгрыш и в других заведениях.

В январе стало известно, что американский пранкер устроил конференц-звонок между сотрудниками двух офисов сети ресторанов быстрого питания Jimmy John's и записал на видео разговор смутившихся работников.