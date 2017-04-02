В квартире дома на Павелецкой площади нашли три трупа

Столичные полицейские обнаружили в квартире дома на Павелецкой площади трупы трех молодых людей без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Звонок на службу «02» поступил от женщины 1967 года рождения, зарегистрированной по адресу Павелецкая площадь, дом 1. Она сообщила, что в квартире в этом доме находится ее сын и не открывает дверь.

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Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь и обнаружили три трупа, в том числе тело сына женщины. Установлено, что молодые люди умерли в ночь на 2 апреля. Причиной, по предварительным данным, стала наркотическая интоксикация.

В феврале в Мельбурне более 20 человек госпитализировали после передозировки наркотиками на фестивале электронной музыки Electric Parade. Все они находились в критическом состоянии с отравлением синтетической гамма-оксимасляной кислотой.