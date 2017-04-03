Создатели «Чужого» выпустили трилогию тизеров

Киностудия 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-аккаунте серию тизеров фантастического триллера «Чужой: Завет». Видеоролики получили названия «Беги», «Прячься» и «Молись».

Фильм станет сиквелом ленты «Прометей» и пятой картиной франшизы о вселенной Чужих — инопланетных чудовищ. «Чужой: Завет» выйдет в российский прокат 18 мая.

Режиссером ленты стал Ридли Скотт. В картине рассказывается о том, как группа исследователей обнаруживает планету, которая, как они считают, является неизведанным «Раем». В фильме сыграли Майкл Фассбендер, Джеймс Франко, Кэтрин Уотерстон и Нуми Рапас.