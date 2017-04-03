Бьорк сняла клип в виртуальной реальности

Материалы по теме Бьорк значит любит Лучшие видео исландской поп-звезды в честь ее юбилея

Исландская певица Бьорк выпустила на своем YouTube-канале новый видеоклип, снятый в формате виртуальной реальности. Трек Notget вошел в восьмой студийный альбом исполнительницы, Vulnicura, релиз которого состоялся в 2015 году. Режиссерами выступили Уоррен дю Пре (Warren Du Preez) и Ник Торнтон Джонс (Nick Thornton Jones).

Бьорк Гудмундсдоттир (полное имя артистки) — самая известная исландская певица. Она знаменита необычными музыкальными роликами. Клипы для нее снимали такие кинематографисты, как Спайк Джонс и Мишель Гондри.