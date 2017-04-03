Ляшко сравнил Порошенко с принцем Лимоном из сказки о Чиполлино

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко начитался сказок о Чиполлино. Так в понедельник, 3 апреля, парламентарий прокомментировал введение правительством абонентской платы за газ, передает издание «Гордон».

«Они ввели налог на дождь (в сказке жителей вымышленной страны принц Лимон обложил налогом на осадки — прим. «Ленты.ру»). Вот сегодня вводят налог на счетчики. Завтра они налог на дождь нам введут, а послезавтра налог на дыхание (...) Петр Алексеевич Порошенко, видно, в детстве сказок о Чиполлино начитался», — отметил Ляшко.

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Как сообщает издание, 28 марта власти страны установили новый тариф за подключение к системе газоснабжения. С 1 апреля граждане и предприятия должны ежемесячно вносить плату, которая рассчитывается на основании мощности счетчика вне зависимости от фактического объема потребления.

С 1 марта на Украине в очередной раз были повышены тарифы на электроэнергию, граждане и предприятия стали платить на 26 процентов больше. Предыдущее повышение тарифов на электричество на Украине власти страны произвели 1 сентября 2016 года.

Повышение цен на коммунальные услуги — одно из условий Международного валютного фонда для предоставления финансовой поддержки Киеву.

Чиполлино — мальчик-луковка, герой сказочной повести итальянского писателя Джанни Родари, произведение посвящено борьбе бедных жителей вымышленной страны с притеснениями со стороны богачей. В частности, в сказке власти вводили разные абсурдные налоги.

