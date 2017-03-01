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Электричество на Украине подорожало на 26 процентов

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На Украине в очередной раз повышены тарифы на электроэнергию, с 1 марта за электричество придется платить на 26 процентов больше. Решение о повышении стоимости электроэнергии приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) еще в феврале 2015 года, сообщает ТАСС.

«Нынешнее подорожание происходит в рамках пятого этапа выравнивания цен на электроэнергию для населения и ликвидации перекрестного субсидирования», — напоминает НКРЭКУ.

Таким образом, с 1 марта тарифы на электроэнергию вырастут с 1,29 до 1,68 гривны (3,57 российских рубля). Для жителей городов и сел, включая тех, кто имеет электрические плиты, тарифы будут выглядеть следующим образом: до 100 киловатт-часов в месяц — 90 копеек (1,91 рубля), более 100 киловатт-часов в месяц — 1,68 гривны. При этом упразднен средний тариф: ранее распределение цен выглядело так: до 100, от 100 до 600, свыше 600 киловатт-часов энергии.

Отдельные тарифы будут действовать для тех, кто отапливает дома электричеством. Эта категория потребителей будет платить по 90 копеек за киловатт — до 3000 киловатт-часов в месяц, более 3000 киловатт-часов — 1,68 гривны за киловатт.

15 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил увольнением чиновникам, которые предупреждают о возможном повышении цены на газ для населения на 40 процентов.

Предыдущее повышение тарифов на электроэнергию на Украине произошло 1 сентября 2016 года. Тогда минимальная стоимость киловатт-часа была установлена на уровне 0,71 гривны (1,77 российских рубля). Данный тариф применялся, если в месяц потребляется не более 100 киловатт-часов энергии. Год назад тарифы для украинцев подняли в среднем на 25 процентов.

Увеличение цен на коммунальные услуги — одно из условий Международного валютного фонда для предоставления финансовой поддержки Киеву.

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