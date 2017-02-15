Гройсман пригрозил увольнять за информацию о росте цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил увольнением чиновникам, которые предупреждают о возможном повышении цены на газ для населения на 40 процентов. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба правительства страны.

«Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения» — отмечается в сообщении.

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Ранее 15 февраля главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о возможном значительном росте тарифов на газ для украинцев. По его словам, если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения то, исходя из цен на газ на европейских рынках, курса гривны и прочих факторов, цена газа для населения вырастет на 40 процентов.

Витренко напомнил, что с 1 апреля 2017 года Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) либерализацию ценообразования на газ для потребностей населения. Если МВФ согласится продлить госрегулирование, то повышение цен, возможно, удастся отложить до октября, отметил представитель «Нафтогаза».

14 февраля Гройсман сообщил, что украинская экономика начала вставать с колен и рост ВВП страны в 2016 году составил 2,2 процента.

С 1 мая 2016 года тарифы на газ для украинцев были удвоены.