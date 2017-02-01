Украина засекретит стоимость импортируемого газа

Украинский «Нафтогаз» намерен засекретить цену импортного газа, следует из сообщения пресс-службы компании.

«Раскрытие коммерчески уязвимой информации может привести к ухудшению предложений европейских поставщиков и ставит "Нафтогаз" в невыгодное положение по сравнению с частными компаниями», — отметили в пресс-службе.

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В материалах компании говорится, что публикация условий контрактов может сузить круг поставщиков «Нафтогаза», а также привести к росту цен импортного газа.

«Нафтогаз» обратился к депутатам Верховной Рады с предложением пересмотреть требования к раскрытию конфиденциальной коммерческой информации. Их необходимо сделать одинаковыми для компаний любой формы собственности, а также привести эти требования в соответствие с законодательством Евросоюза.

19 января Еврокомиссия сообщила, что Украина готова покупать российский газ — для этого у страны есть необходимые деньги, а юридические аспекты поставок обсуждаются.

В декабре 2016 года в Брюсселе состоялись переговоры между Москвой и Киевом по поводу поставок газа. Стороны разошлись в оценках итогов встречи.

Украина перестала закупать в России газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. В июле глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. По его словам, Украина покупала у России газ по цене 172-175 долларов за тысячу кубометров.