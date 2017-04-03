В Швеции футбольные фанаты пришли на матч в паранджах

Группа фанатов шведского футбольного клуба АИК (AIK) в знак протеста против запрета носить маски на стадионах пришла на матч в паранджах. Об этом сообщает The Local.

Как отмечает издание, инцидент произошел в воскресенье, 2 апреля, когда АИК играл против футбольного клуба «Хеккен» (Häcken).

Запрет надевать маски вступил в силу 1 апреля. Исключения делают лишь для сотрудников полиции, которые находятся при исполнении, а также тех, кто закрывает лицо по религиозным соображениям.

По словам министра внутренних дел Швеции Андерса Игемана (Anders Ygeman), он не ожидал, что паранджа станет столь модной среди футбольных фанатов. Он также отметил, что власти готовы внести пояснения: кому можно покрывать лицо.

Запретить носить маски на стадион было решено после серии серьезных инцидентов. В августе прошлого года болельщик в маске выбежал на поле и напал на вратаря Али Кейта из футбольного клуба «Эстерсунд».