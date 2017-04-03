Американка погибла после отказа полиции задерживать ее молодого человека

Американец, которого отказались задерживать стражи порядка, застрелил свою девушку и ее ребенка. Об этом сообщает The Independent.

Конфликт между влюбленными разгорелся в 3:20 по местному времени — Аллен Кэш позвонил в полицию и заявил, что его девушка Латина Хэрринг украла у него ключи от дома. Стражи порядка прибыли на место и увидели, что молодые люди спорят, но задерживать никого не стали.

Второй звонок поступил через 20 минут, когда Кэш и Хэрринг уже были дома. Прибывшие патрульные вновь застали скандалящую пару, но решили, что их конфликт не входит в ведение полиции. «Мы разберемся с этим, мэм, просто перестаньте звонить по номеру 911 и бросаться пустыми обвинениями, хорошо?» — заявил Хэрринг один из сотрудников. Он не поверил, что у Кэша есть оружие. Стражи порядка дождались, когда мужчина уйдет, и уехали.

Примерно через два часа Кэш вернулся уже с пистолетом в руках. Он выбил дверь, убил Хэрринг и ее восьмилетнего сына, а также ранил отца девушки и другого ее сына. При попытке скрыться мужчина нанес ранения двум прохожим, которые были госпитализированы. Кэшу предъявлены обвинения в умышленном убийстве.