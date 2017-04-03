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В порт Одессы вошли корабли турецких ВМС

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Корабли турецких военно-морских сил вошли в порт Одессы. Об этом в понедельник, 3 апреля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Как информируют украинские военные, у причала Одесского морского вокзала ошвартовались фрегат Gaziantep и корвет Heybeliada. «Командование отряда и командиры кораблей осуществили протокольные визиты командованию ВМС ВС Украины и Одесской областной государственной администрации. Пребывание кораблей в Одессе также предусматривает культурную программу для членов экипажей турецких кораблей, в частности экскурсию по городу», — отмечается в сообщении.

31 марта в Одессу прибыл с дружественным визитом французский фрегат «Лафайет» F710, передает пресс-служба украинских ВМС. Корабль посетил командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко. О том, что «Лафайет» вошел в Черное море 17 марта информировал посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель.

Корабли ряда стран НАТО время от времени заходят в Черное море для взаимодействия с флотами стран-союзниц в регионе, участия в учениях, а также в знак поддержки Украины. Конвенция Монтрё 1936 года позволяет находиться там военным судам нечерноморских государств не более 21 суток.

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