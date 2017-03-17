В Черное море вошел французский фрегат «Лафайет»

Французский фрегат «Лафайет» F710 вошел в Черное море и направляется в Болгарию. Об этом в своем Twitter сообщил посол Франции в этой стране Эрик Лебедель.

«Скоро будет в Варне! Добро пожаловать в Болгарию!» — написал дипломат в своем Twitter.

Фрегаты класса «Лафайет» сконструированы по технологии «стелс», что позволяет им быть малозаметными для радаров. Всего насчитывается пять фрегатов этого класса.

Корабли ряда стран НАТО время от времени заходят в Черное море для взаимодействия с флотами стран-союзниц в регионе, участия в военно-морских учениях, а также выражения поддержки Украине.

Конвенция Монтрё 1936 года позволяет находиться военным судам нечерноморских государств там не более 21 суток.