Ведущий RuTV украл у таксиста планшет и убежал в лес

Ведущий телеканала RuTV Слава Никитин задержан по подозрению в ограблении водителя такси. Об этом в понедельник, 3 апреля, Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сообщение о грабеже в полицию поступило вечером накануне. «Прибывшие сотрудники полиции установили, что Никитин, будучи в нетрезвом состоянии, вызвал такси недалеко от ТЦ "Вегас". Между водителем и пассажиром возник конфликт, и водитель попытался высадить телеведущего, но тот схватил планшетный компьютер и убежал в лес в районе Красногорска», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что Никитина задержали и доставили в отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка. Сам ведущий комментировать инцидент отказался.

В феврале 2015 года в СМИ появилась информация о том, что певец и шоумен Михаил Гребенщиков похитил шубу за 100 тысяч рублей в модном бутике. Как писало интернет-издание StarsLife, инцидент произошел в день презентации мужской коллекции. Работники магазина рассказали, что Гребенщиков явился на мероприятие без приглашения, вышел на сцену в одном из полушубков, прочитал стих и скрылся. Попытавшихся задержать его охранников он убедил в том, что меховое изделие ему подарили.

Представители бутика требовали, чтобы артист вернул им деньги, однако сам Гребенщиков заявил, что заработал шубу. «Стоимость полушубка не 100 тысяч рублей, а всего 43, и вообще, все приглашенные артисты в этот вечер выходили на подиум при условии, что они забирают понравившуюся одежду себе. У меня даже видео есть, на котором я их благодарю за куртку. Это что я за просто так приезжал и работал?» — отмечал певец.