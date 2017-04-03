Премьер-министр Татарстана уволился ради новой работы

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял отставку премьер-министра республики Ильдара Халикова. Об этом сообщается на сайте правительства региона в понедельник, 3 апреля.

Исполняющим обязанности председателя правительства Татарстана назначен первый зам Халикова Алексей Песошин, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы главы Татарстана, Халиков подал в отставку в связи с назначением на пост гендиректора «Управляющей компании "Татэнерго"».

Халиков занимал пост премьер-министра республики с 2010 года.