Группа White Lies приедет в Россию

Британская рок-группа White Lies выступит в Санкт-Петербурге 20 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Коллектив представит поклонникам свой новый, четвертый альбом под названием Friends. Концерт пройдет на площадке A2 Green Concert.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте клуба, а также в кассах по адресу Проспект Медиков, дом 3.

Трио White Lies было основано в 2007 году в Лондоне Гарри Маквеем, Чарльзом Кейвом и Джеком Лоуренсом-Брауном. В 2009-м группа была номинирована на премию MTV Europe Music Awards в категории «Прорыв года». Рокеры выпустили пластинку Friends в октябре 2016-го.