В Каракасе начались столкновения оппозиции с полицией

В столице Венесуэлы Каракасе начались столкновения полиции с демонстрантами. Видео публикует портал 2001.com.ve.Как сообщает Reuters, манифестанты стали забрасывать стражей порядка камнями, в ответ на что, сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ и водометы.

Стычки начались после того, как митингующие попытались прорваться к одной из столичных площадей, на которой был назначен сбор нескольких колонн оппозиции, выступающей против правительства президента Николоса Мадуры. Сотрудники сил правопорядка заранее перекрыли подходы к площади и оцепили данный район.

