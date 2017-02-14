Попавший под санкции вице-президент Венесуэлы отругал империалистов из США

Вице-президент Венесуэлы Тарек Аль Айссами, попавший под американские санкции, раскритиковал агрессивных империалистов из США. Соответствующую запись он опубликовал в Twitter.

«Правда неуязвима, и мы еще увидим конец этой коварной агрессии! Отныне мы с еще большим рвением будем делать нашу революцию необратимой», — написал политик.

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Американские власти считают, что высокопоставленный чиновник является одним из организаторов логистической цепочки по экспорту наркотиков. В частности, утверждается, что Аль Айссами курировал авиационные и морские перевозки крупных партий наркотиков, оказывал покровительство главарям венесуэльских преступных кланов и организовал несколько схем по отмыванию денег. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

19 ноября прошлого года стало известно, что американский суд признал виновными в транспортировке и попытке реализации крупной партии наркотиков двоих племянников Силии Флорес, жены президента Венесуэлы.

