Вице-президент Венесуэлы попал под американские санкции

Министерство финансов США внесло в санкционные списки вице-президента Венесуэлы Тарека Аль Айссами. Об этом сообщаетcя на сайте ведомства.

Американские власти считают, что высокопоставленный чиновник является одним из организаторов логистической цепочки по экспорту наркотиков. В частности, утверждается, что Аль Айссами курировал авиационные и морские перевозки крупных партий наркотиков, оказывал покровительство главарям венесуэльских преступных кланов и организовал несколько схем по отмыванию денег.

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Телеканал ABC News в свою очередь предполагает, что шаг американских властей приведет к росту напряженности в отношениях между США и Венесуэлой, так как Аль Айссами является самым высокопоставленным чиновником из этой латиноамериканской страны, когда-либо попадавшим под американские ограничения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

19 ноября прошлого года стало известно, что американский суд признал виновными в транспортировке и попытке реализации крупной партии наркотиков двоих племянников Силии Флорес, жены президента Венесуэлы.