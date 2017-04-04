Лавров назвал подлыми слова о связи теракта в Петербурге с операцией в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлыми и циничными рассуждения ряда СМИ о том, что теракт в Санкт-Петербурге является местью за действия Москвы в Сирии. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что у террористов и терроризма нет национальности.

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«Недопустимо искать связь с происхождением человека и его религиозными убеждениями. Терроризм — это преступление против всего человечества и всех религий», — добавил глава МИД.

3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошел теракт. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». По данным Следственного комитета, бомбу мог привести в действие террорист-смертник. Его личность установлена, но эти сведения в интересах следствия не разглашаются. На месте теракта погибли 11 человек, позднее еще трое скончались позже от полученных травм. С различными ранениями были госпитализированы 49 человек.