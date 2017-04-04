Наталья Пахомова назначена и.о. ректора Института сценических искусств

Министр культуры России Владимир Мединский объявил о назначении бывшего советника вице-губернатора Санкт-Петербурга Натальи Пахомовой исполняющей обязанности ректора Российского государственного института сценических искусств. Об этом сообщается на сайте Минкульта во вторник, 4 апреля.

«Мы долго консультировались с руководителями петербургских театров, Союзом театральных деятелей, ректорами других творческих вузов, с администрацией города», — подчеркнул Мединский, комментируя это кадровое решение. Министр отметил, что Пахомова обладает всеми необходимыми навыками для работы на посту ректора.

Сама Пахомова сказала, что не видит необходимости менять что-либо в учебном процессе Института сценических искусств. «Но с точки зрения развития материально технической базы, есть над чем работать», — добавила она.

Занимавший должность ректора вуза доктор искусствоведения Александр Чепуров ранее заявил о желании оставить этот пост, чтобы сосредоточиться на творческой и научной работе. Чепуров также занимает должность заместителя художественного руководителя Александринского театра.

Наталья Пахомова работала советником вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова с 2014 года. До этого она работала в петербургском комитете по культуре.