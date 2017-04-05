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Крупнейший пассажирский самолет в мире сделают более вместительным

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Авиастроительная корпорация Airbus планирует увеличить вместимость своего воздушного судна А380, являющегося крупнейшим пассажирским лайнером в мире. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый дизайн был презентован представителями Airbus на выставке гражданской авиации в Гамбурге. Он позволит расширить вместимость лайнера в стандартной комплектации почти на 80 дополнительных посадочных мест. По замыслу специалистов, этого удастся достичь за счет изменения положения лестницы в передней части салона, а также совмещения зоны отдыха пилотов с зоной отдыха бортпроводников.

Кроме того, количество кресел в одном ряду предлагается увеличить с 10 до 11 в экономклассе, а в премиум-экономклассе — с 8 до 9. Дополнительные места в бизнес-классе планируют создать, отказавшись от секции для хранения вещей на верхней палубе.

В Airbus напоминают, что в стандартной комплектации А380 вмещает 497 пассажиров. Самолеты с обновленным дизайном смогут перевозить до 575 человек. Когда корпорация намерена начать производство таких лайнеров, не уточняется.

В октябре 2016 года Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Emirates, возобновил полеты между Москвой и Дубаем после двухлетнего перерыва.

Высота крупнейшего авиалайнера составляет 24 метра, длина — почти 73 метра, размах крыла — около 80 метров. Воздушное судно может без посадки пролетать более 15 тысяч километров.

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