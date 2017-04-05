Новозеландская почта займется доставкой курицы KFC

Почтовая служба Новой Зеландии совместно с сетью ресторанов быстрого питания KFC запустила рекламную акцию по доставке курицы на дом. Об этом сообщает The Guardian.

Почта надеется, что акция поможет компенсировать потери от резкого снижения числа клиентов. Сеть ресторанов, в свою очередь, привлекает развитая сеть доставки, которую почтовый сервис не может использовать в полной мере из-за того, что услуги отправки писем становятся неактуальными.

Совместный проект KFC и почты протестируют в городе Тауранга (Остров Северный в Новой Зеландии).

Представитель почтовой службы Майк Стюарт (Mike Stewart) заявил, что сервис планирует в долгосрочной перспективе развиваться. И поскольку еженедельно число отправленных жителями страны писем уменьшается на миллион, национальная почта ищет другие способы заработка.

При этом служба доставки надеется ввести дополнительные вечерние смены для того, чтобы на работу могли устроиться студенты и пенсионеры.

В декабре 2016 года подписчики бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в Twitter заподозрили его в рекламе ресторана KFC. Пользователи соцсети обратили внимание на опубликованную на его странице фотографию, похожую на спонсорскую. Юзеры отметили, что логотип сети ресторанов находится на первом плане, а сам агент и его девушка — в стороне.