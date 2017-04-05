Главу Керчи отправили в отставку

Депутаты Керченского совета досрочно прекратили полномочия главы администрации города Владимира Подлипенцева. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба представительного органа.

«Принято решение о (...) расторжении контракта с Владимиром Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещение вакантной должности», — говорится в пресс-релизе.

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30 марта глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Подлипенцеву приходится оставить свой пост из-за проблем со здоровьем, передавал «Крыминформ». «У нас уже исполняет обязанности главы администрации Керчи Сергей Вадимович Бороздин. На мой взгляд, человек системный. Проблемы со здоровьем помешали бывшему главе администрации решить все задачи, которые были поставлены. Проводим его с честью», — прокомментировал Аксенов кадровую перестановку.

В июне 2016-го сообщалось, что глава Керченской горадминистрации Сергей Писарев был задержан сотрудниками ФСБ по факту получения взятки в размере 50 тысяч долларов. Его заподозрили в вымогательстве денег за выделение земельных участков. В июле он был отправлен в отставку.

