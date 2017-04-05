Турки устроили акцию протеста у здания российского генконсульства в Стамбуле

Около здания российского генконсульства в турецком городе Стамбул прошла акция протеста против газовой атаки, произошедшей в сирийском провинции Идлиб. В руках активисты держали плакаты с надписями «Империалистическая Россия, убирайся из Сирии», «Мусульмане не склоняют головы перед преследователями». Видео с места событий публикует Ruptly.

4 апреля стало известно, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей, еще около 200 человек пострадали. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя. При этом в Минобороны России пояснили, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по арсеналам с химоружием.