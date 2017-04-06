Президентом Coach стал Шульман

Новым президентом и исполнительным директором американского производителя аксессуаров класса люкс Coach стал Джошуа Шульман. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ProFashion. К свои обязанонстям он приступит в начала июля.

С 2012 года Шульман занимал аналогичную должность в Neiman Marcus Group, а до этого возглавлял компанию Jimmy Choo. «С нетерпением жду начала работы в Coach с талантливой глобальной командой, чтобы стимулировать рост и актуальность знакового бренда во всех товарных категориях, каналах и на всех рынках», — сказал он.

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Брендовые магазины представлены в США, Канаде, Японии и России. Первый бутик в Москве открылся в 2008 году.