Лиса украла удочку у башкирских рыбаков

Жители башкирского села Старосубхангулово сняли на видео лису, которая стащила у них удочку. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Рыбаки, занимавшиеся подледным ловом на реке Белая, заметили бегущее к ним животное. Они стали подзывать его и кинули на снег пару рыбин. Лиса подняла одну из них, а затем схватила лежащую рядом удочку и пустилась наутек.

Один из рыбаков погнался за ней, но из видео, присланного в программу «Мобильные репортер» ГТРК «Башкортостан», остается неясным, удалось ли ему вернуть похищенную снасть.

