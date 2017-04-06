Австрийский школьник помог предотвратить массовое убийство

Австрийский подросток помог предотвратить массовое убийство в одной из немецких школ, сообщив полиции о подозрительных сообщениях в онлайн-чате. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Fox News.

По данным издания, он общался в сети с другими учениками, в то время как один из них рассказал, что собирается устроить бойню в школе, а также прислал ему фото оружия в качестве доказательства. Подросток рассказал об этом сотрудникам правоохранительных органов Австрии, которые передали эту информацию своим немецким коллегам. Они выяснили, что дом подозреваемого находится в городе Услар (Германия) и, вычислив точный адрес, задержали его.

По информации РИА Новости, 16-летний австриец звонил в полицию ранним утром 5 апреля из города Линц. Он в течение нескольких часов общался с планировавшим бойню сверстником, выясняя подробную информацию о нем.

«Когда преступление предполагалось совершить, пока неизвестно. Подозреваемый обосновал свое поведение тем, что ему пришлось переносить издевательства», — передает агентство слова сотрудника полиции. В настоящее время жителя Услара обследуют эксперты-психиатры.