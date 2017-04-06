В Верховном суде заявили о пользе повышения пошлин для борьбы с сутяжничеством

Повышение размера государственной пошлины полезно для борьбы с сутяжничеством и сокращения числа необоснованных исков. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил секретарь пленума Верховного суда (ВС) России Виктор Момотов, передает ТАСС.

По словам Момотова, основную нагрузку на судей (более 15 миллионов дел ежегодно) составляют гражданские дела, число которых возрастает. При этом важным механизмом повышения экономической эффективности правосудия должно стать увеличение размера государственной пошлины.

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«Россия — страна с самой низкой государственной пошлиной в Европе. Например, в Германии и Нидерландах госпошлина может доходить до четверти цены иска. А американская школа экономического анализа права рассматривает пошлину как некий аналог рыночной цены госуслуги по разрешению спора, при помощи которого следует регулировать спрос на эти услуги», — отметил он.

По мнению Момотова, повышение государственной пошлины избавит суды от очевидно надуманных и безнадежных исков и будет

способствовать досудебному урегулированию споров. Секретарь пленума ВС отметил, что, несмотря на повышение, все льготы для социально незащищенных граждан следует сохранить и при необходимости расширить.